Governo dos Açores aprova o apoio a mais 17 milhões de euros de investimento privado

O diretor regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade anunciou a aprovação de mais 34 projetos, apresentados no âmbito do Competir + e aprovados pelo Programa Operacional dos Açores (PO Açores 2020), cujo valor de investimento elegível ascende a 16,7 milhões de euros, estimando-se a criação de mais de 90 novos postos de trabalho em várias ilhas dos Açores.

Citado em nota do executivo, Ricardo Medeiros, explicou que “são mais 34 projetos de investimento que representam quase 17 milhões de euros e que beneficiam de um apoio, através do Sistema de Incentivos para a Competitividade Empresarial, Competir + de 9,2 milhões de euros”.





No que diz respeito aos 34 novos projetos de investimento, 13 serão concretizados em São Miguel, nove na ilha Terceira, seis no Pico, três em Santa Maria e um em São Jorge. A juntar a estes investimentos, há mais dois projetos multi-ilha, um a desenvolver no Pico e no Faial e um outro será promovido nas ilhas Terceira e São Jorge.





“Destes 34 projetos, 14 visam empreendimentos da área do turismo, 12 do comércio, quatro da indústria e outros quatro dizem respeito à área de serviços”, frisou o diretor regional.





“No que se refere aos diversos subsistemas do Competir +, 17 projetos são apresentados ao Desenvolvimento Local, 14 ao Fomento da Base Económica de Exportação, e três ao Empreendedorismo Qualificado e Criativo – Empreende Jovem”, salientou Ricardo Medeiros.