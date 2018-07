Governo dos Açores apoia agricultores na aquisição de alimentos para os animais devido à seca

A portaria da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, através da Direção Regional da Agricultura, determina que podem beneficiar desta ajuda as entidades que fabriquem, importem e disponibilizem estes alimentos aos produtores agrícolas no arquipélago.



Este apoio atribuído pelo Governo Regional tem em conta as condições climáticas atípicas, nomeadamente a acentuada e persistente diminuição de precipitação que se verifica nos Açores desde o início de março e que tem provocado uma seca significativa dos solos agrícolas e uma consequente quebra na produção das culturas forrageiras.



Deste modo, o Executivo pretende reduzir os efeitos negativos da falta de alimentos para o efetivo bovino e, consequentemente, uma quebra da produção e do rendimento das explorações.



Os Serviços de Desenvolvimento Agrário das várias ilhas têm procedido a uma avaliação e monitorizado as diminuições de alimentos e os impactos da seca nas explorações agrícolas.



Além desta ajuda na aquisição de alimentos para os animais, o Governo dos Açores também já anunciou um apoio direto aos agricultores para compensar os prejuízos sofridos ao nível da produção de milho forrageiro e de hortícolas.



O Governo dos Açores já solicitou ao Governo da República para que este solicite junto da Comissão Europeia a aprovação do adiantamento de 70% das ajudas do POSEI e 85% das ajudas de superfície do PRORURAL+, para fazer face à situação excecional de seca que se verifica na Região.



Em causa está a antecipação, em dois meses, do pagamento de 50 milhões de euros aos agricultores dos Açores, o que permitirá dar maior liquidez à tesouraria das explorações agrícolas afetadas pela seca, uma medida que o Governo dos Açores considera “muito importante”.



O Ministro da Agricultura, Capoulas Santos, acolheu o pedido do Governo dos Açores e solicitou à Comissão Europeia a antecipação pretendida, sendo a decisão da Comissão Europeia tomada a 27 de julho.