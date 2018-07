Governo dos Açores anuncia plano de ação para reforçar abastecimento de água às explorações agrícolas no Pico

“Queremos, deste modo, garantir a contínua disponibilidade deste importante recurso para a agricultura”, afirmou João Ponte, salientando que o abastecimento de água à agricultura no Pico coloca-se ainda com maior pertinência, em muito devido às suas condições geológicas e orográficas.



João Ponte, que falava, nas Lajes do Pico, na abertura do II Encontro de Tradições Rurais, adiantou que este ano serão investidos cerca de 600 mil euros para melhor e reforçar o abastecimento de água à agricultura no Pico, diz nota publicada no Gacs.



Nesse sentido, afirmou que, até ao final do mês, será consignada a obra do Furo do Cabeço Pequeno, em agosto deverá ficar concluída a intervenção de limpeza e impermeabilização da Lagoa do Paul, permitindo reforçar a capacidade de armazenamento em mais 7.000 metros cúbicos, e está a decorrer a construção de dois reservatórios de água na freguesia da Prainha.



“O tempo que atravessamos é de esperança, de crescimento e de renovados desafios”, frisou o Secretário Regional, acrescentando que os agricultores picarotos, “com o seu espírito empreendedor e resiliente, estão aptos e têm uma grande vontade em vencer esses desafios, para garantir a sustentabilidade da agricultura”.



Em relação à fileira do leite, João Ponte recordou que já foram feitos importantes investimentos no Pico, desde logo na modernização da fábrica da Leite Montanha e na inovação, com o lançamento de novos queijos “para garantir uma maior valorização das produções”.



O setor da carne também assume uma importância cada vez maior no desenvolvimento da agricultura e na economia do Pico, onde a receita bruta gerada no último ano, incluindo as ajudas comunitárias, representa quase 20 milhões de euros.



“Só nos últimos seis meses registou-se um crescimento nos abates de 25% no Pico e de 11,5% em toda a Região”, disse o Secretário Regional.



Relativamente ao setor vitivinícola, João Ponte destacou que o Governo Regional tem tomado medidas para reforçar a competitividade do setor e compensar os produtores pelos elevados custos de produção, nomeadamente ao ter decidido, esta semana, conceder um apoio regional complementar à ajuda à manutenção da vinha, no âmbito das candidaturas ao POSEI em 2017, num valor global de 255 mil euros.