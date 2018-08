Governo dos Açores abre candidaturas para apoio extraordinário aos agricultores afetados pela seca

De acordo com a portaria publicada esta sexta-feira em Jornal Oficial “este apoio surge na sequência da acentuada e persistente diminuição de precipitação que se tem verificado na Região Autónoma dos Açores desde o início de março de 2018, afetando de forma muito significativa as culturas referenciadas”.

Podem beneficiar desta ajuda os agricultores cujas explorações tenham sido comprovadamente afetadas pela seca, devendo para o efeito apresentar um pedido de apoio junto aos Serviços de Desenvolvimento Agrário da respetiva ilha, acrescenta nota do Gacs.



Os apoios financeiros a conceder pelas perdas comprovadas nas culturas do milho, hortícolas e tabaco variam entre os 25% e os 75%, sendo que estão excluídos da atribuição do presente regime excecional de apoio, os agricultores cujas explorações apresentem prejuízos inferiores a 200 euros.

Os montantes de referência a considerar para a cultura do milho, hortícolas e tabaco serão definidos por despacho do membro do Governo com competência em matéria de Agricultura.