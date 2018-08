Governo dos Açores abre a 13 de agosto candidaturas para a área da cooperação agrícola no âmbito do PRORURAL+

De acordo com nota do Gacs, a 13 de agosto serão publicados os avisos das submedidas para a criação e funcionamento de grupos operacionais da PEI para a produtividade e sustentabilidade agrícola (16.1), apoio a projetos–piloto e ao desenvolvimento de novos produtos, práticas, processos e tecnologias (16.2).

As candidaturas, que decorrem até 15 de outubro, devem ser feitas através de formulário próprio, disponível no Portal do PRORURAL+, no endereço eletrónico https://proruralmais.azores.gov.pt.

Desde 2014 até agora foram rececionados no total 7 projetos na medida 16 do PRORURAL+, representando uma despesa pública de 865 mil euros e um investimento elegível de 1,2 milhões de euros.

Entre os projetos já aprovados constam, na submedida 16.1, um relativo a pastagens sustentáveis e na submedida 16.2 um referente à valorização da fileira do ananás dos Açores e outro projeto piloto de conversão de explorações leiteiras convencionais para explorações leiteiras biológicas.