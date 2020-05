Governo disponibiliza linha de crédito de 20 ME para pesca e aquicultura

“Está disponível a partir de hoje a linha de crédito, com juros bonificados, aprovada pelo Governo e dirigida às entidades do setor da pesca e da aquicultura”, indicou, em comunicado, o Ministério do Mar.

Esta linha, com um valor global de 20 milhões de euros, tem em vista disponibilizar meios para fazer face às necessidades de fundo de maneio e de tesouraria, por exemplo, para a liquidação de salários, impostos ou pagamento de dívidas.

As operações de crédito terão um prazo máximo de seis anos e a taxa de juro fixada é equivalente à Euribor a 12 meses, em 01 de janeiro de 2020 (-0,248), acrescida de um ‘spread’ máximo de 4,5%.

O montante é concedido pelas entidades bancárias que celebrem um protocolo com o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), sendo que as operações devem ser contratadas até ao final de 2020.

Conforme avançou o ministério liderado por Ricardo Serrão Santos, até agora, aderiram a este protocolo a Caixa Económica Montepio Geral, a Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, a Caixa Central de Crédito Agrícola Mútua, a Caixa Geral de Depósitos, o BCP, o EuroBIC e o Santander Totta.