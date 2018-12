"Governo despreza trabalhadores da RIAC"

As mais lidas

O dirigente do PSD/Açores acrescentou que o partido reconhece a “enorme dedicação e profissionalismo demonstrados pelos trabalhadores da RIAC ao serviço dos açorianos”.

Bruno Belo, diz ainda que os trabalhadores da RIAC “merecem ter uma carreira própria e não continuarem a ser tratados pelo governo como funcionários públicos de segunda”, explicando que “ao contrário do que diz o governo, a Região tem competência para criar uma carreira própria para os trabalhadores da RIAC. Exemplo disso, é a recente iniciativa legislativa que integra na administração pública regional os funcionários das empresas SAUDAÇOR e SPRHI”, explicou.

“Os trabalhadores da RIAC têm cada vez mais tarefas e não são reconhecidos por isso. É justo que estes funcionários tenham uma carreira própria. Mas o governo regional insiste em desprezar o esforço e dedicação destes trabalhadores”, afirmou Bruno Belo, vogal da Comissão Política Regional do partido, citado em comunicado.

O PSD/Açores afirmou, esta quinta-feira, que o governo regional “despreza” os trabalhadores da RIAC, alegando que o executivo socialista “insiste em ignorar as justas reivindicações” destes funcionários.

