Governo desenvolve ‘app’ e guia sobre vinhos certificados do arquipélago

O secretário regional da Agricultura e Florestas, João Ponte, referiu, citado em nota do gabinete de imprensa do executivo açoriano, que estes instrumentos visam “reforçar os mecanismos de controlo e fiscalização da autenticidade dos vinhos dos Açores”.

O titular da pasta da Agricultura, que falava à margem de uma visita à Adega e Cooperativa da Ilha Graciosa, em Santa Cruz, onde se reuniu com a direção, disse que o objetivo é avançar “para a dimensão da comunicação direta com os consumidores” e que a 'app' para 'smartphone' “permitirá garantir aos consumidores a autenticidade dos vinhos dos Açores”.

A região possui 37 vinhos certificados, 14 produtores, três castas nobres e três regiões demarcadas: Biscoitos (na ilha Terceira), Graciosa e Pico.

Na segunda-feira, em declarações à agência Lusa, o ex-presidente da Comissão Vitivinícola Regional dos Açores (CVR/Açores), Paulo Machado, disse haver agentes no mercado que estão a aproveitar a “boa imagem” dos vinhos brancos e tintos do arquipélago para promoverem uma “concorrência desleal”.

Para o antigo responsável pela CVR/Açores, a fiscalização no mercado tem de ser “muito apertada e contínua”, enquanto a informação também deve chegar aos consumidores e aos vendedores destes vinhos, passando-se a “mensagem correta aos clientes”.

“Houve um momento de fiscalização apertada”, que “produziu efeitos", mas a partir daí "continuaram a haver algumas falhas, principalmente através das cartas de vinhos em restaurantes em que não estão devidamente separadas as categorias de vinho, induzindo em erro os consumidores", sublinhou.

João Ponte, ainda de acordo com a nota de imprensa, declarou que, além de se reforçar os mecanismos de controlo da rotulagem das garrafas de vinho, em colaboração com a CVR/Açores, foi implementado o controlo da qualidade e da quantidade das uvas entregues nas adegas através das categorias Denominação de Origem (DO), Identificação Geográfica (IG), entre outras.

O responsável reafirmou que em outubro vai ser lançado um novo aviso do Regime de Apoio à Reestruturação e Reconversão da Vinha (VITIS), orçado em quatro milhões, sendo privilegiadas as candidaturas que surjam nas ilhas Terceira, Graciosa, São Jorge, Faial, São Miguel e Santa Maria.