Governo da Madeira elogia piloto que ligou Açores e Funchal em mota de água

O Governo da Madeira elogiou este domingo a audácia e coragem do piloto madeirense Frederico Rezende que concluiu esta noite a travessia em mota de água entre os arquipélagos dos Açores e da Madeira em 39 horas.

“O Governo Regional da Madeira vem manifestar o seu contentamento e admiração por mais um feito de Frederico Rezende. Um homem que junta o muito que faz pela Madeira na sua vida empresarial à promoção que, destemidamente, realiza da nossa região”, diz a nota distribuída pela presidência do executivo insular.

No mesmo documento, o governo madeirense realça a dificuldade desta travessia marítima em mota de água, salientando que Frederico Rezende conseguiu realizar esta “proeza de forma notável, em cerca de 39 horas, menos do que as 48 horas previstas”.

O piloto chegou à Madeira sábado à noite, terminando a travessia entre Ponta Delgada (Açores) e Funchal, iniciada na sexta-feira, de manhã.

O governo madeirense também salienta que o piloto já protagonizou outras travessias idênticas, nomeadamente ligações entre Porto Santo/Funchal e Lisboa/Funchal, opinando ser “outros casos notáveis de coragem”.

Recordando a “tempera dos nossos antepassados” que “abriram caminhos para a África setentrional e para as Índias, bem como chegaram ao Brasil”, o governo considera que o piloto madeirense é “desses homens que habituaram a ter sucesso”.

O Governo Regional salienta que esta travessia de Frederico Rezende “tem ainda a particularidade de estar associada à comemoração dos 600 Anos da Descoberta do Porto Santo e da Madeira”.

“Em 1418 foi trilhado o primeiro rumo de outros que levaram os portugueses a fazer história”, lembra a mesma nota do executivo madeirense liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque.

O Governo da Madeira diz que seis séculos depois, os portugueses continuam “a ser um povo de marinheiros, de audazes” e “Frederico Rezende é, sem dúvida, dos mais audazes, dos mais corajosos”

“Neste momento de celebrar a concretização de mais um sucesso, o Governo Regional não poderia deixar de ser o porta-voz do sentimento de orgulho dos madeirenses por mais esta proeza, fazendo questão de louvar publicamente o engenheiro Frederico Rezende”, conclui a nota.