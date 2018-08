Governo concede tolerância de ponto para as festas do Senhor Bom Jesus Milagroso

O presidente do Governo dos Açores, à semelhança de anos anteriores, concedeu tolerância de ponto no dia 06 de agosto (segunda-feira) aos trabalhadores da Administração Pública Regional da ilha do Pico, por ocasião das festividades em honra do Senhor Bom Jesus Milagroso.

O despacho assinado por Vasco Cordeiro refere que as “festividades em honra do Senhor Bom Jesus Milagroso constituem o maior acontecimento de carácter religioso da ilha do Pico e, também, um dos maiores do género na Região Autónoma dos Açores”, diz nota publicada no Gacs.

Considerando que o ponto alto daquelas festividades ocorre, anualmente, a 06 de agosto na freguesia de São Mateus, concelho da Madalena, é concedida tolerância de ponto neste dia aos trabalhadores e agentes da Administração Pública Regional, cujos serviços estejam sediados na ilha do Pico, adianta ainda o referido despacho.