O Governo britânico aprovou "coletivamente " o rascunho de acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, anunciou hoje a primeira-ministra, Theresa May, após um conselho de ministros de cinco horas.





"Acredito firmemente, com a minha cabeça o meu coração, que esta foi uma decisão no melhor interesse do Reino Unido", afirmou, concluindo uma declaração à porta da residência oficial, em Downing Street.