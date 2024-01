Governo avança com obra de rede de rega em Campo Maior num investimento de 25ME

Em declarações aos jornalistas, a ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, explicou que o projeto “está concluído” e que o Governo vai lançar o concurso para a realização da obra.

“Nós estamos no lançamento da obra para que seja realizado quanto antes e, sendo um investimento financiado pelo Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020, terá de ficar concluído física e financeiramente até final de 2025”, explicou.

A ministra da Agricultura e Alimentação participou hoje na sessão de apresentação do projeto de construção da rede de rega do Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora, que decorreu no Centro Interpretativo da Fortificação de Campo Maior.

De acordo com a governante, este projeto vai beneficiar uma área de 1.560 hectares, a partir da Barragem do Abrilongo.

Contactado pela Lusa, o presidente da Associação de Beneficiários do Xévora, Luís Minas, explicou que a gestão da água está entregue àquela entidade, mas que ainda não existem nesta altura canais de distribuição.

O responsável alertou ainda que “não sabe o que vai dar” este projeto no futuro, uma vez que o Governo encontra-se em gestão e, em breve, vão decorrer eleições.

Luís Minas recordou também que a associação foi a entidade que pagou o estudo de impacte ambiental que foi realizado para que o projeto pudesse avançar, entre outros pontos que marcam o desenvolvimento desta rede de rega.

Também contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Campo Maior, Luis Rosinha, considera que este projeto é importante para a região pela área de regadio que envolve, e que vai beneficiar os agricultores do concelho.

"É uma obra ansiada há muito tempo, a Barragem do Abrilongo já foi feita há muitos anos e faltava aqui esta parte da rede de rega, o que é mais um grande investimento para o concelho de Campo Maior”, disse.