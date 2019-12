Governo autoriza abertura de curso de sargentos da GNR com 150 vagas

Num comunicado do Ministério da Administração Interna (MAI) é referido que o “curso 2019/2021 vai ser o primeiro dos últimos quatro anos, pois o anterior começou em 2015 e permitiu a admissão de 50 militares naquela categoria em 2017”.

De acordo com a nota, os cursos de sargentos da GNR têm a duração de dois anos, com o segundo ano já em funções no terreno com o posto de furriel.

No final deste ano de estágio, os militares que tiverem aproveitamento são promovidos ao posto de segundo-sargento.

“O curso de sargentos tem o nível 5 de qualificação do Sistema Nacional de Qualificações, cujo regulamento foi publicado em setembro deste ano e que pretende contribuir para a valorização da carreira de sargentos”, é indicado na nota.

O Governo explica que se as 150 vagas forem preenchidas no final do curso, em 2021, isso representará uma admissão média anual de 75 sargentos, 10% acima do número de referência para alimentar o respetivo curso de formação.

Segundo a nota do gabinete de Eduardo Cabrita, o curso contribuirá para a recuperação do número de militares nesta categoria, que registava um défice de 129 no final de 2018 (5% do total de 2.566 sargentos).

A autorização do Governo para o inicio do curso de sargentos com 150 vagas consta de um despacho publicado na quinta-feira em Diário da República.