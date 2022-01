Governo altera lei regional de apoio ao desporto

Segundo o comunicado do Conselho de Governo, as alterações prevêm que, de agora em diante, seja contabilizado “não apenas um clube, mas toda a experiência desportiva do atleta no conjunto de todos os clubes desportivos onde adquiriu essa experiência”.



De recordar que o Governo comparticipa financeiramente os clubes que utilizem atletas formados no clube ou nos Açores nas competições de âmbito nacional das modalidades colectivas e nas individuais por clubes, que impliquem regularidade anual de deslocações do escalão de seniores, ou similar, valor que é majorado em 50 por cento caso mais de metade dos atletas forem formados no clube.

O Governo Regional dos Açores anunciou ainda a criação de um novo conceito, o de “atleta internacional”, que pretende reforçar “a disponibilidade dos atletas com experiência internacional”, bem como alterar o índice dos cálculos para inserir um novo nível intermédio.