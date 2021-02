Governo agradece ajuda alemã na chegada de profissionais de saúde a Lisboa

A Câmara Municipal do Nordeste anunciou que lançou recentemente página visitnordeste.pt, criada no âmbito do Plano Estratégico de Marketing Territorial do Concelho do Nordeste (plano orientador do desenvolvimento turístico do concelho promovido pelo atual executivo) e da Carta Europeia de Turismo Sustentável das Terras do Priolo, da qual a autarquia é parceira.