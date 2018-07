Governo adjudica construção do terminal de Cargas das Lajes

Com um prazo de execução de 540 dias, este investimento vai permitir melhorar e reforçar o fluxo e o movimento de mercadorias no Aeroporto das Lajes, ilha Terceira, estando prevista a construção de dois edifícios: um destinado ao terminal e outro que albergará os transitários e armazéns independente, de acordo com o Executivo Regional em nota publicada no Gacs.

O novo Terminal de Cargas, que ficará localizado a cerca de 400 metros da aerogare, com acesso direto à Estrada Regional das Lajes, terá uma área bruta de construção de 2.534 m2 e disponibilizará um parque de estacionamento com capacidade para cerca de quatro dezenas de viaturas.

No primeiro edifício ficarão instaladas as áreas de triagem e depósito temporário de mercadorias da exportação, atendimento geral ao público, triagem e depósito temporário de mercadorias da importação e entrega e ainda diversos serviços, como a Alfândega, a GNR e veterinário.

O segundo edifício vai albergar três espaços independentes de triagem e depósito temporário de mercadorias para as operações afetas a outros tantos transitários.

A adjudicação desta obra esteve a aguardar pela conclusão das formalidades de desafetação do domínio público militar dos terrenos necessários à implantação do terminal e a sua integração no domínio privado do Estado para transmissão à Região.

Seguem-se agora os procedimentos e formalidades previstos na lei com vista à celebração do contrato de empreitada, o qual está ainda sujeito a visto do Tribunal de Contas.