Governo açoriano com 2,4ME para criação de Centro de Interpretação do Algar do Carvão

Em comunicado, o executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) adianta que a Secretaria do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas já “desencadeou os procedimentos necessários para a empreitada de construção do Centro de Interpretação Ambiental do Algar do Carvão”.

“O concurso para a empreitada de construção deste Centro de Interpretação Ambiental conta com um valor de 2,4 milhões de euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e um prazo máximo de execução da obra, após assinatura do auto de consignação, de 540 dias”, lê-se na nota de imprensa.

A obra vai permitir aumentar as valências do atual edifício, prevendo-se a criação de zonas de exposição temporárias e permanentes, instalações sanitárias, bilheteira, auditório, loja, cafetaria e arrumos.

“O novo edifício pretende, conceptualmente, reforçar a ideia de túnel lávico, em que o seu interior é uma sucessão de túneis, cuja cobertura terá vigas a diferentes alturas para dar a ideia de estalactites”, adianta o Governo Regional.

Com cerca de 39,34 hectares, o Algar do Carvão, situada na freguesia do Porto Judeu, é um monumento natural localizado no interior de um cone vulcânico, sendo uma das principais atrações turísticas da ilha Terceira.