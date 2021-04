Covid-19

Governo açoriano admite apoio específico para alunos dos 1.º, 2.º, 11.º e 12.º anos

O Governo Regional dos Açores admite a criação de apoios específicos para alunos do 11.º e 12.º anos, mas também do 1.º e 2.º anos, que têm “grandes dificuldades no domínio específico da leitura” devido ao ensino à distância.