Governação socialista dos Açores não tem "desígnio de desenvolvimento"

"Estamos perante uma governação que, confrontada com os números da pobreza existente nos Açores, reage de forma arrogante, acusando a quem alerta para esta infeliz realidade, de estarem a denegrir os açorianos", considerou o social-democrata.

Luís Maurício falava na intervenção final da discussão do Plano e Orçamento dos Açores para 2020, debate parlamentar que se iniciou na terça-feira e se conclui na sexta-feira.

Para o deputado do PSD, a governação do PS tem, ao longo dos anos, "feito distribuir as verbas resultantes da arrecadação de impostos e das transferências do Orçamento do Estado e da União Europeia" sem que tal "se tenha traduzido numa economia mais competitiva".

"A governação que temos está presa do regime económico dos fracos rendimentos, o que foi escondendo com o recurso ao endividamento ou aos auxílios provenientes da República e das instituições europeias", prosseguiu o chefe da bancada do PSD.

Nesse sentido, acredita, o Orçamento para 2020 dos Açores "é o corolário" de um programa de Governo socialista "que tem criado e fortalecido dependências dos dinheiros públicos".

Para Luís Maurício, "está nas mãos dos açorianos a opção entre prosseguir o caminho que conduziu a economia e a sociedade açoriana aos pobres patamares em que se encontram" ou "optar por uma alternativa política de confiança, com um projeto político para os Açores".

Depois, e falando nas propostas em propostas parlamentares dos sociais-democratas, o deputado lamentou que estas tenham merecido o "invariável chumbo da maioria absoluta do PS".

"Não por demérito das nossas propostas, estamos certos. Mas por pura teimosia política de quem se acha dono da verdade", disse.