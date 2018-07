Gorreana cria novo chá para ajudar a relaxar e a manter cérebro ativo

Com base na investigação que José Baptista, professor da Universidade dos Açores (UAç), tem desenvolvido sobre as propriedades do chá da ‘Camellia sinensis’ dos Açores, a fábrica de chá Gorreana vai produzir um novo tipo de chá com propriedades relaxantes e benéficas para a saúde, nomeadamente para reduzir os efeitos do declínio das funções cognitivas e da degenerescência cerebral, que aumentam com a progressão da idade, assim como os riscos dos efeitos negativos das doenças de Alzheimer e Parkinson.

O projeto será candidatado ao Prorural +, pela Fábrica de Chá da Gorreana. José Baptista explica que desenvolveu um estudo comparativo do chá dos Açores com chás de outros países e verificou que “o nosso chá tem um teor de polifenóis que, no caso particular do chá da ‘Camellia sinensis’ tem o nome de catequinas, superior aos outros. Há um muito parecido na China, na província de Fujian que também fica junto ao mar, mas tem três vezes mais cafeína do que o da Gorreana”, explica o investigador.

“Apercebi-me também de uma outra característica: o chá dos Açores é menos adstringente, isto é, quando se bebe o chá sem açúcar que é assim que se deve beber, ele é menos amargo. O que me levou a pensar que o chá dos Açores deveria ter um aminoácido que é ligeiramente adocicado e que só existe na folha do chá e numa variedade rara de cogumelos - a L-Teanina”, revela José Baptista.

Este aminoácido, derivado do ácido glutâmico e da etilamina, produzido na raiz da planta, pode atravessar a barreira hematoencefálica e chegar rapidamente ao cérebro, meia hora após a sua ingestão, tendo a propriedade de estimular neurotransmissores responsáveis pela sensação de relaxamento e bem-estar, como a dopamina, serotonina, o ácido gama-aminobutírico (GABA) e ainda induzir o aumento das ondas alfa do cérebro ajudando a reduzir a ansiedade e a controlar o stress com diminuição do nervosismo e da insónia.

Adicionalmente a L-Teanina favorece a concentração e o estado de alerta, isto é não provoca sonolência nem falta de coordenação cerebral, sendo então extremamente útil para todos, e particularmente para seniores, onde a diminuição da ação dos neurotransmissores referidos tem como consequência uma diminuição das funções cognitivas.

A L-Teanina possui ainda certa atividade antioxidante com efeitos benéficos no combate à ação dos radicais livres.

Quando conseguiu ter acesso ao aminoácido puro, foi possível quantificar a sua presença nos chás de diferentes proveniências. E José Baptista chegou à conclusão de que tinha razão: “o nosso era superior aos outros chás - o mais próximo era o de Taiwan”.

O chá dos Açores possui este aminoácido em maior quantidade, concluiu o investigador que agora vai ajudar a Gorreana, no desenvolvimento de um processo de secagem, a temperaturas mais baixas, que permita preservar a maior quantidade possível deste aminoácido e monitorizar o teor presente nas folhas do chá.