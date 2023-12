Gonçalo Silva vence cinturão da World Kickboxing Union

O atleta Gonçalo Silva, do Arrifes Kickboxing Clube (AKC), ergueu sábado o cinturão do World Kickboxing Union, após ter ganho o principal combate do Ribeira Grande Kickboxing Challenge 2023.



No pavilhão da Associação Agrícola de São Miguel, e perante mais de mil espectadores, o micaelense, campeão do Mundo ISKA de 2022, venceu o atleta continental João Silva depois de um intenso combate que se prolongou até ao quinto e último round.



A vitória de Gonçalo Silva acabou por acontecer por decisão médica e coroou uma exibição notável do atleta do AKC.



O triunfo de Silva no 10.º e último combate da noite foi a cereja no topo do bolo de um evento que terminou com sete triunfos de atletas açorianos.



Para além da vitória de Gonçalo Silva, venceram os seus combates na terceira edição do evento promovido pelo AKC os atletas Henrique Farias, do Kickboxing Clube de São Miguel, Manuel Amaral (AKC), Rafaela Silva (AKC), Luís Correia (AKC), Gonçalo Ferreira (AKC) e Ricardo Lopes (AKC), os dois últimos em combates neo profissionais.



Os atletas continentais Roberto Palade, do Dinamite Team, e Diego Rodrigues, do TTR, venceram os restantes dois combates na modalidade de Low Kick.



Outro dos grandes momentos da noite foi a disputa, pela primeira vez nos Açores, de um combate na modalidade de Muaythai e que consagrou como vencedor Paulo Melo, do FTX Team, por desistência de Ricardo Conceição, da VH Team Fighters, no decorrer do disputa.