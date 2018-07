Gonçalo Rodrigues sagra-se vice-campeão da Europa em Jet Ski

Gonçalo Rodrigues, atleta do Clube Náutico de Lagoa, sagrou-se vice-campeão da Europa em Jet Ski, na categoria ski GP3 Seniores e terminou no 1º lugar a terceira prova do campeonato nacional, no Grand Prix de Portugal, que decorreu no passado fim de semana, em Entre-os-Rios, na cidade de Penafiel.

“Uma vez mais o atleta do Clube Náutico de Lagoa, Gonçalo Rodrigues, prestigiou o nome da nossa cidade, elevando o mesmo a um patamar europeu, quando frente a adversários de alto gabarito, consegue sagrar-se vice-campeão europeu no Grand Prix de Portugal. Este jovem atleta tem conquistado títulos exemplares que demonstram a qualidade do clube lagoense, sendo um verdadeiro exemplo de persistência, dedicação e mérito desportivo para todos os desportistas do concelho”, congratulou Ricardo Martins Mota, vice-presidente da Câmara Municipal de Lagoa e responsável pela área do desporto, citado em nota de imprensa.





Na sexta-feira, nos treinos livres, Gonçalo Rodrigues, foi o mais rápido, apesar dessa prova não contar, porém na pole position, o atleta voltou a vencer, desta feita conseguindo pontuar.



No sábado de manhã, já com a pole position ganha, teve a oportunidade de ser o primeiro da grelha de partida e com um excelente arranque conseguiu dominar a primeira manga do início ao fim. Da parte da tarde, repetiu o feito alcançado de manhã e acabou por ganhar novamente.



Infelizmente, no domingo, as coisas não correram tão bem para o desportista, tendo ficado toda a corrida em quarto lugar, sem nunca conseguir alcançar a terceira posição, que lhe garantiria o título Europeu, terminando a manga na quarta posição, acrescenta a nota.



Gonçalo Rodrigues faz um balanço bastante positivo desta prova, principalmente por ter conseguido impor um ritmo “muito forte na corrida numa grelha de partida em que apenas tinha pilotos de topo na minha categoria ski GP3 Seniores. Também de destacar a enorme divulgação que o Clube Náutico de Lagoa teve na cidade de Penafiel e Europa, visto que fui cartaz da prova”.