Gonçalo Ferreira conquista título mundial na Alemanha

O atleta do Arrifes Kickboxing Clube (AKC), Gonçalo Ferreira, sagrou-se sábado, em Munique, na Alemanha, campeão do mundo de Kickboxing no decorrer do Campeonato do Mundo de Kickboxing organizado pela International Sport Kickboxing Association (ISKA), revelou ontem o clube.



O atleta do clube da ilha de São Miguel, em representação da seleção nacional ao serviço da Federação Portuguesa de Kickboxing e Muay Thay, subiu ao lugar mais alto do pódio na variante de Low Kick Sénior +60kg.

Em comunicado, o AKC adianta que Gonçalo Ferreira eliminou, nos quartos de final da competição, um atleta de País de Gales, garantindo a passagem à final depois de o seu opositor, nas meias-finais, ter desistido por lesão.



No derradeiro combate, Ferreira teve pela frente o compatriota João Curva, atleta que deixou pelo caminho adversários oriundos da China e da Ucrânia.



A disputa pelo primeiro lugar foi “muito renhida e num combate difícil o título ficou nas mãos do atleta açoriano”, realça a nota de imprensa do AKC, que volta a fazer história para a modalidade nos Açores.



Este é mais um título para o palmarés do atleta, ele que recentemente foi o vencedor do Jovem Talento, vencedor da Taça de Portugal e campeão Nacional 2023.

O Campeonato do Mundo de Kickboxing da ISKA decorreu entre quarta-feira e ontem em Munique, na Alemanha, e foi um evento que contou com a participação de mais de mil atletas em representação de 38 países.

A ISKA, adianta ainda o AKC, é uma das mais relevantes federações mundiais de kickboxing no mundo.