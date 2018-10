GNR resgata 41 migrantes no mar Egeu

As mais lidas

Nesta missão, a GNR desenvolve ações nas fronteiras terrestres e marítimas, com o objetivo de prevenir e detetar ilícitos ligados à imigração ilegal e ao tráfico de seres humanos.

Em comunicado hoje divulgado, a GNR indica que entre os 41 migrantes estavam 15 crianças e duas mulheres grávidas, o que exigiu “especial cuidado” no resgate.

A unidade de controlo costeiro da GNR resgatou no sábado, no mar Egeu, 41 migrantes que se dirigiam para a Grécia numa pequena embarcação insuflável.

