GNR deteve um jovem por ter ateado um incêndio florestal em Viana do Castelo

O detido será presente na segunda-feira no Tribunal Judicial de Viana do Castelo para aplicação da medida de coação.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana adianta que após um alerta de incêndio florestal, ocorrido na madrugada, os militares deslocaram-se ao local e intercetaram o jovem na posse uma caixa de fósforos e que acabou por assumir a autoria do incêndio.

A GNR deteve este domingo um jovem de 20 anos suspeito de ter ateado um incêndio florestal na freguesia de Chafé, Viana do Castelo, anunciou aquela força.

