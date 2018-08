GNR deteve 59 pessoas nas últimas 12 horas, 31 por excesso de álcool

Em comunicado hoje divulgado, a GNR refere que, no conjunto de operações realizadas entre 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje, foram detidas nove pessoas por condução sem habilitação legal, uma por violência doméstica e uma por furto.

Os militares apreenderam também 329 doses de haxixe, oito doses de heroína e uma arma branca.

Na área da fiscalização de trânsito, foram detetadas 877 infrações, das quais 439 por excesso de velocidade, 62 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 36 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 22 por infrações relacionadas com tacógrafos, 20 por uso indevido do telemóvel na condução e 14 por falta de seguro de responsabilidade civil.

Foram também registados 142 acidentes rodoviários, que provocaram um morto e 52 feridos ligeiros.