As mais lidas

A mulher detida será presente na segunda-feira ao juiz de instrução criminal do Tribunal Judicial de Santarém.

Em comunicado a GNR adianta que pelas 00:20 horas o Posto Territorial de Tomar foi alertado para uma ocorrência de incêndio florestal, tendo visto cerca das 01:45 horas uma mulher a atear fogo em mato e feno, com recurso a um isqueiro.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok