GNR descontaminou cerca de 3.000 ambulâncias e mais de 100 instalações

Covid-19

O SINTAP considera que o regresso às aulas presenciais para os alunos do 11.º e 12.º ano, conjuntamente com a reabertura das creches e jardins-de-infância, para crianças até aos 3 anos de idade, representam um passo positivo e necessário no caminho do progressivo desconfinamento e retoma da normalidade, mas pedem que sejam cumpridas todas as regras de segurança.