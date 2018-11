GNR apreende pescado na Praia da Vitória

As mais lidas

De acordo com comunicado da GNR, os militares detetaram a espécie “peixão” acondicionada em 12 caixas, tendo como destino Lisboa e estando o mesmo subdimensionado, isto é, com o tamanho inferior a 33 centímetros.

O Comando Territorial dos Açores, através do Posto Territorial da Praia da Vitória, apreendeu 90 quilos de pescado, no aeroporto das Lajes, na Praia da Vitória.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok