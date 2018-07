GNR apreende 73 quilos de goraz

As mais lidas

No início do ano, o Governo Regional dos Açores definiu uma repartição da quota de goraz por cada ilha da região de forma "justa e equitativa", em que por cada embarcação regional há um limite de captura de 2% da quota global atribuída aos Açores.

Na sequência de "fuga à lota no porto de pesca de Ponta Delgada", foi identificado um homem de 42 anos, sujeito a auto de contraordenação por pesca de 73 quilos de goraz.

O Comando Territorial dos Açores da Guarda Nacional Republicana (GNR), juntamente com a Inspeção Regional das Pescas, apreendeu 73 quilos de goraz na ilha de São Miguel, na sequência de uma ação de fiscalização, anunciou a GNR em comunicado.

