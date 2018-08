GNR apreende 41.000 cigarros em Lisboa

As mais lidas

No final de julho a GNR de Olhão (distrito de Faro, Algarve) deteve duas pessoas e apreendeu 129.000 cigarros e 284 quilos de tabaco triturado, produtos que também tinham entrado em Portugal de forma fraudulenta.

Segundo um comunicado da GNR, foram identificados dois suspeitos, de 37 e 40 anos, por introdução irregular de tabaco no consumo.

Os 41.260 cigarros, sem estampilha fiscal e produzidos na África do Sul, estavam em três malas de viagem e num saco, na bagageira de um veículo.

A apreensão foi feita pela Unidade de Ação Fiscal, através do Destacamento de Ação Fiscal de Lisboa, e aconteceu em Entrecampos, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária.

A GNR apreendeu em Lisboa mais de 41.000 cigarros sem selo, que caso entrassem no consumo lesariam o Estado em sete mil euros de impostos, informou a corporação.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok