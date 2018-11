Globo terrestre para a praça “Saudades da Terra” já está a ser construído

Está a decorrer a bom ritmo a construção do globo terrestre que será a peça central da praça “Saudades da Terra”, espaço que pretende homenagear os emigrantes ribeiragrandenses, e não só, radicados nos quatro cantos do mundo. Segundo adianta nota da autarquia, o projeto está em fase adiantada e tudo indica que esteja concluído no decorrer do próximo ano.

Alexandre Gaudêncio, presidente da Câmara da Ribeira Grande, acompanhou os trabalhos em armazém e mostrou-se satisfeito com a forma que o globo terrestre está a adquirir e o impacto visual que proporcionará quando estiver instalado no centro da praça.



“A praça “Saudades da Terra” terá como principal objetivo homenagear a nossa comunidade emigrante. Será uma praça com quase cinco mil metros quadrados e que dará uma nova vida àquela área da cidade”, disse citado na mesma nota.





Localizada na zona do Monte Verde, a praça terá aproximadamente 4000m² e tem o intuito de homenagear todos os emigrantes que partiram em busca de melhores condições de vida. Apresenta três componentes – globo, pedra e mar – e é dedicada a todos os ribeiragrandenses (e açorianos em geral), que ao longo de décadas sentiram e sentem saudades da terra onde nasceram.



É explicado ainda que o piso da praça simbolizará o mar, executado em calçada branca e basalto negro. O globo, com quatro metros de diâmetro, revestido por calçada e basalto negro representará a Terra e a pedra onde assentará o globo representará a(s) ilha(s).



“Queremos dar uma voz à comunidade emigrante, olhar de outra forma para os nossos emigrantes, principalmente do Canadá e dos Estados Unidos, envolvendo-os em torno do projeto, para depois mais tarde visitarem o local, levando a sua família, e dessa forma também promover o turismo, que é sempre importante", frisou Alexandre Gaudêncio.