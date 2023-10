Ginasta Simone Biles anuncia intenção de competir nos Jogos

“Neste momento, diria que esse é o caminho que quero seguir”, declarou Biles, na cadeia televisiva norte-americana NBC.

A ginasta de 26 anos regressou com dois desempenhos dominadores em agosto, com a vitória no US Classic de Chicago e outro nos Nacionais, em San Jose, em que conquistou o oitavo título da carreira.

Biles estava fora da competição desde os Jogos Olímpicos Tóquio2020, quando se retirou a meio do evento devido a problemas de saúde mental, tendo ainda assim somado a prata na prova por equipas e o bronze na trave.

De resto, somava quatro ouros no Rio2016, entre eles o ‘all around’, mas a saúde mental fê-la parar, regressando apenas para a trave, após um episódio que relatou como sendo de desconexão entre mente e corpo.

“Tenho de me cuidar mais, escutar mais o meu corpo, em relação ao que conseguia antes. Agora, sinto que ainda duvido um pouco de mim mesma, mas continuo em terapia para garantir que corre tudo bem”, revelou.