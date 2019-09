GDC cancela Lotus Rallye 2019

Atual situação financeira na origem da decisão do Grupo Desportivo Comercial. Campeonato dos Açores de Ralis terminará com o Rali do Pico, em outubro.

A direção do Grupo Desportivo Comercial (GDC), presidida por Rui Moniz, anunciou hoje a decisão de não organizar o Lotus Rallye 2019, que iria para a estrada a 15 e 16 de novembro, devido à situação financeira do clube.

Num comunicado enviado às redações, Rui Moniz assinala que "os custos inerentes à organização da edição de 2019 do Lotus Rallye viriam agravar" a situação financeira do clube que, acrescenta, "é muito difícil". Depois de ter envidado esforços para manter o Azores Rallye no calendário do Campeonato da Europa, o foco da direção do GDC vira-se agora para o equilíbrio da situação financeira e recuperação da credibilidade do clube.

Com o cancelamento do Lotus Rallye, que seria a prova de encerramento do Campeonato dos Açores de Ralis, o Regional passa a ter apenas seis provas, terminando no VII Pico Play/AutoAçoreana Rali, a 18 e 19 de outubro.