Gaudêncio realça investimentos realizados na Ribeirinha

Adjudicada no passado mês de maio e com um prazo de execução de 120 dias, a empreitada “decorreu de acordo com o previsto e dentro dos prazos estipulados”, realçou Alexandre Gaudêncio, presidente da autarquia, citado em nota.



“Só na Ribeirinha já investimos cerca de meio milhão de euros em obras de saneamento básico. À intervenção realizada na rua dos Moinhos, orçada em cerca de 150 mil euros, somamos as intervenções já concluídas na avenida Joaquim Maria Cabral, rua padre José Lucindo da Graça e a ligação da rua do Jogo ao bairro de Santa Rosa”, disse.



Alexandre Gaudêncio, que se fez acompanhar pelo vereador Carlos Anselmo e pelo presidente de junta da Ribeirinha, Marco Furtado, nessa visita, referiu, ainda, que “este é mais um investimento que a autarquia realiza na melhoria das condições de vida dos cidadãos, apostando na renovação da rede viária do concelho e procedendo a diversas obras que permitem elevar a qualidade de vida dos munícipes”.

A empreitada integrou a execução das redes de águas residuais domésticas e pluviais e reabilitação de pavimentos, bem como a correção dos passeios, a instalação de sinalização vertical e execução de marcas rodoviárias.

A intervenção na rua dos Moinhos (1.ª e 2.ª partes) surgiu na sequência das já realizadas pela Câmara da Ribeira Grande noutras ruas da freguesia e visa continuar a dotar o concelho de saneamento básico e de uma rede viária renovada.