Gaudêncio propõe Gabinete de Apoio ao Militante

O candidato à presidência do PSD/Açores, Alexandre Gaudêncio, propõe avançar com o Gabinete de Apoio ao Militante caso vença as eleições diretas de 29 de setembro.



Pretende desta forma ‘disponibilizar serviços jurídicos’ além de ‘apoio técnico para os eleitos localmente’ com o propósito de ‘facilitar a ação dos deputados quer nas assembleias de freguesia quer nas municipais’, adiantou Alexandre Gaudêncio, em nota de imprensa.



O social-democrata avançou com a proposta num encontro com militantes no concelho da Lagoa.



‘Com esta medida pretendemos virar o partido para a sociedade e colmatar uma falha que os próprios militantes eleitos localmente têm mencionado: a falta de apoio e a morosidade no tratamento de respostas e esclarecimentos que vão desde ao apoio jurídico à assessoria de imprensa junto das estruturas locais’, esclareceu o candidato à presidência do PSD/A.



Um partido mais próximo das estruturas locais, proativo e que valorize cada núcleo são metas que a candidatura de Alexandre Gaudêncio pretende implementar.