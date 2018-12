Gaudêncio mantém intenção de apoiar construção de uma Residência Assistida

Segundo disse o presidente da autarquia, citado em nota de imprensa, “a Câmara da Ribeira Grande mantém de pé a intenção de apoiar a construção de uma Residência Assistida. Temos um terreno disponível para o efeito e já o transmitimos à Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande. O avanço desta intenção aguarda que outras entidades se associem, nomeadamente ao nível do financiamento”, acrescentou.





A construção de uma residência assistida para pessoas com deficiência visa colmatar uma necessidade diária para quem lida com estas pessoas. O objetivo é que seja um complemento à oferta que já existe no concelho ao nível dos centros de atividades ocupacionais.





Alexandre Gaudêncio marcou presença na sessão de abertura das I Jornadas de Reabilitação da Ribeira Grande, promovidas pela Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, durante a qual anunciou também que “já está a ser construído um parque infantil adaptado, uma das propostas vencedoras do Orçamento Participativo de 2017.”





O edil vincou, a finalizar, que “temos tido uma preocupação constante para com que mais precisa, apoiando as famílias através dos mecanismos que a Câmara tem à disposição e não nos demitimos dessa intenção. A nossa ação social está no que fazemos e não apenas no que dizemos”, acrescentou.