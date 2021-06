Gastão Elias entra com vitória no ‘challenger’ de Forli em ténis

O tenista natural da Lourinhã, que figura no 250.º lugar no ‘ranking’ ATP, precisou de apenas uma hora e oito minutos para derrotar o adversário, 334.º colocado na hierarquia mundial, por 6-3 e 6-2.

Depois de impor duas quebras de serviço no primeiro parcial e de ter fechado favoravelmente ao terceiro ‘set point’, Gastão Elias manteve o ascendente sobre Viktor Galovic e voltou a fazer um par de ‘breaks’ para, no quarto ‘match point’, selar o triunfo.

Na segunda ronda, o campeão do Oeiras Open IV, vai defrontar o vencedor do desafio entre o brasileiro Orlando Luz e o turco Cem Ilkel, quinto cabeça de série e 189.º classificado do ranking ATP.