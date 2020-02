Sábado, dia 8 fevereiro

Gala de Circo - I Convenção de Circo do Atlântico

O Teatro Micaelense acolhe sábado, 8 de fevereiro, pelas 21h30, um espetáculo de variedades, no qual irão participar vários artistas nacionais e internacionais, conhecidos no panorama do circo e novo circo mundial.