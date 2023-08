Figura de proa do Santa Clara na temporada passada, Gabriel Silva vai regressar aos Açores para reforçar o emblema micaelense.

De acordo com os portais brasileiros Nosso Palestra e Palmeiras Online, o Santa Clara adquiriu 50% do passe do jovem dianteiro de 21 anos.

O Açoriano Oriental sabe que Gabriel Silva teve propostas de vários clubes, inclusive da ILiga portuguesa, mas a sua vontade desde o primeiro momento sempre foi regressar ao Santa Clara.

As negociações entre a SADencarnada e o Verdão já se arrastam desde a época passada, quando o brasileiro despontou com as cores do Santa Clara, mesmo com a equipa a não alcançar os resultados pretendidos.

A certa altura, a possibilidade do negócio se concretizar parecia quase uma miragem, mas nos últimos dias o processo conheceu desenvolvimentos e ambas as partes chegaram mesmo a um entendimento.

Gabriel Silva está no Brasil a gozar um período de férias, mas nos próximos dias deverá mesmo regressar à ilha de São Miguel para assinar um contrato de longa duração com o Santa Clara.

Na época passada, recorde-se, o jogador formado no Palmeiras disputou 35 partidas, tendo apontado cinco golos e registado duas assistências.

Para além de Gabriel Silva, a SAD encarnada vai contratar um ponta de lança até ao fecho do defeso.