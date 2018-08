Funeral realiza-se dia 31 de agosto em Detroit

As cerimónias fúnebres da cantora norte-americana Aretha Franklin vão ser celebradas dia 31 de agosto na cidade de Detroit, permitindo dois dias de tributo público, anunciaram esta sexta feira os meios de comunicação locais.

A cerimónia da chamada 'Rainha da Soul' será realizada numa igreja protestante, na presença da família e dos amigos mais chegados da cantora que faleceu esta semana.

Aretha Franklin, considerada a “Rainha da Soul”, morreu na quinta-feira, aos 76 anos, às 09:50 locais na sua casa em Detroit, no estado do Michigan.

"A causa oficial da morte de Aretha Franklin foi um cancro avançado no pâncreas do tipo neuroendócrino, confirmado pelo seu oncologista, Philip Phillips, do Karmanos Cancer Institute", lê-se na declaração da família, difundida pela AP.