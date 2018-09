Fundadora do BE Helena Lopes da Silva morreu hoje aos 69 anos

As mais lidas

Numa nota enviada à Lusa, o BE apresenta “as mais sentidas condolências” aos familiares e amigos, sublinhando que o Bloco de Esquerda perdeu uma das suas militantes e “a esquerda perdeu uma das suas grandes lutadoras sociais”.

Helena Lopes da Silva manteve ainda um contacto intenso com Cabo Verde, onde fazia parte do Conselho de Estado.

Helena Lopes da Silva foi militante de esquerda pela libertação das ex-colónias portuguesas, membro da LCI, que deu origem ao PSR, cuja lista às eleições europeias encabeçou em 1994, e fez parte dos movimentos pelo ‘Sim’ à despenalização do aborto nos referendos.

A médica cirurgiã Helena Lopes da Silva, fundadora do Bloco de Esquerda (BE) e sua ativista, morreu hoje aos 69 anos em Lisboa, anunciou o partido.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok