Fundações Gulbenkian e Oceano Azul apoiam 13 empresas com projetos ambientais

As mais lidas

Entre as empresas contempladas estão a Bluemater, do Porto, que visa transformar efluentes poluídos em água segura, a Futuralga, de Espanha, que usa algas biodegradáveis para fazer produtos sem plástico, e a norueguesa B'Zeos, que fabrica palhinhas de origem vegetal, comestíveis e sem açúcar.

Lançado em abril, o projeto Blue Bio Value vai apoiar 13 empresas de seis nacionalidades, contribuindo para a tecnologia requerida, capacidades de gestão das empresas e disponibilizando mentores e parceiros nos setores de cada um dos candidatos, escolhidos de entre 50 propostas iniciais.

Palhinhas comestíveis, tintas feitas de bactérias ou produtos que trocam plástico por algas são alguns dos projetos que as fundações Gulbenkian e Oceano Azul escolheram para apoiar com um milhão de euros ao longo de três anos.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok