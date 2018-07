Fundação Vodafone promove formação em robótica em quatro Instituições em São Miguel

Durante uma semana, cerca de 100 crianças entre os 10 e os 14 anos, irão interagir, de forma lúdica, com robots e novas tecnologias, adquirindo as noções básicas da sua estrutura e funcionamento, podendo posteriormente desenvolver novas funcionalidades, jogos ou outros robots.



As instituições visadas estão sedeadas na Ribeira Grande e Ponta Delgada: CASA - Centro de Apoio Social e Acolhimento (1 dia), Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande (2 dias), Kairós – Coriscolândia (1 dia) e Colégio S. Francisco Xavier (1 dia).



A Fundação Vodafone, segundo nota de imprensa, vai disponibilizar 20 kits de robótica e 5 computadores a estas instituições, de forma a que as crianças sejam desafiadas a observar, abstrair, raciocinar e inventar, explorando e estimulando a sua capacidade de criação.



O objetivo é proporcionar o contacto com tecnologia, despertando o interesse das crianças pelas ciências da engenharia e desenvolvendo competências científicas em eletrónica, física, matemática, computação através da experimentação, observação, análise e discussão. Também a criatividade e a imaginação serão estimuladas quando desafiadas pelas potencialidades dos diferentes objetos tecnológicos.