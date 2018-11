Fundação Brasileira participa no V Concurso Internacional de Bandas Filarmonia D’Ouro

A Banda Fundação Brasileira dos Mosteiros vai marcar presença no V Concurso Internacional de Bandas Filarmonia D’Ouro, que decorre no próximo dia 1 de dezembro, em Santa Maria da Feira.

O Concurso Internacional de Bandas Filarmonia D’Ouro, é um dos mais prestigiados concursos realizados em Portugal, pela Academia Portuguesa de Banda.



Esta é a primeira vez que a Fundação Brasileira, fundada a 14 de setembro de 1863, integra este concurso, que conta com a participação de 11 bandas filarmónicas, refere nota de imprensa.



Esta deslocação está inserida no intercâmbio cultural entre a Fundação Brasileira e a Filarmónica Marialva. Desta forma, entre 29 de novembro a 4 de dezembro, a banda de Ponta Delgada desloca-se à cidade de Catanhede, distrito de Coimbra, onde irá, entre outras atividades, visitar as cidades de Santa Maria da Feira, Coimbra e Aveiro.



Atualmente, tem na sua direção artística o Maestro Marco Torre, sendo presidida desde 12 outubro de 2013 por Lázaro Matos.