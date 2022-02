Funcionários judiciais hoje em greve contestam imposição de tratar de candidaturas autárquicas

Os funcionários judiciais iniciam, esta segunda-feira, uma greve em defesa de um estatuto e carreira e acusam o colégio arbitral, chamado a intervir pelo Governo, de parcialidade, ao incluir nos serviços mínimos as diligências conexas com as eleições autárquicas.