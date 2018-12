Funcionários da RIAC voltam a fazer greve de dois dias

As mais lidas

O SINTAP continua a aguardar também o agendamento da audiência solicitada ao Presidente do Governo.

Segundo refere o sindicato, “os trabalhadores da RIAC têm tarefas e competências cada vez mais abrangentes, complexas, exigentes e de grande responsabilidade, que vão muito para além do conteúdo funcional previsto para a carreira do regime geral de assistente técnico”. E, como tal, estes funcionários “têm-se esforçado por investir nas suas competências funcionais, formativas e profissionais”.

