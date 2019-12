De acordo com comunicado da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, em segundo lugar no concurso de montras ficou a Livraria Letras Lavadas e em terceiro lugar a Ourivesaria Rubi.



No que diz respeito ao concurso 'Fachada/Exteriores', o júri atribuiu o primeiro lugar à Londrina, o segundo lugar à Ourivesaria Rubi e o terceiro lugar à Pano pra Mangas.