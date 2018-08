Froome e Thomas vão estar ausentes da Volta a Espanha

As mais lidas

Chris Froome venceu em 2017 a Vuelta, depois de ter vencido o Tour nesse mesmo ano, somando já este ano a terceira grande volta consecutiva, ao triunfar no Giro.

Os britânicos Chris Froome, detentor do título, e Geraint Thomas, vencedor da Volta a França, vão estar ausentes da Volta a Espanha em bicicleta, anunciou a equipa Sky.

