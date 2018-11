Freiras condenam “cultura de silêncio e segredo” de abusos sexuais na Igreja

As mais lidas

Para assinalar o dia que as Nações Unidas fixaram para apelar para o fim da violência contra as mulheres, o líder da conferência dos bispos italianos, cardeal Gualtiero Bassetti, divulgou uma mensagem em vídeo sobre o tema, sem referir a violência sexual contra religiosas por parte padres.

“Pugnamos pela denúncia criminal e civil transparente de abusos, quer no seio de congregações religiosas, paróquias ou dioceses, ou em qualquer arena pública”, lê-se na declaração, que não especifica se os agressores são padres.

No início deste ano, a Associated Press noticiou que o Vaticano teve conhecimento durante décadas de assédios de padres a freiras.

A declaração, divulgada na véspera do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, é a primeira desta organização sediada em Roma desde que os escândalos de abusos sexuais de crianças por sacerdotes na Igreja Católica reemergiram este ano e desde que veio igualmente a público um escândalo de abuso de freiras por padres.

A organização mundial de freiras católicas condenou no sábado a “cultura de silêncio e segredo” em torno do abuso sexual na Igreja Católica, apelando às religiosas para que denunciem os crimes à polícia e às suas superioras.

